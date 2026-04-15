Сериал «Мэдисон», спин-офф «Йеллоустоуна», продлили на третий сезон. Интересно, что первый закончил выходить лишь в прошлом месяце, то есть будет ещё второй сезон, а уже после него выпустят третий.

Сюжет сериала повествует об истории семьи Клайберн. Они переехали из Нью-Йорка и теперь живут близ реки Мэдисон в Монтане. Авторы рассказали, что шоу представляет собой трогательное исследование горя и человеческих взаимоотношений.

В сериале главные роли исполнили Курт Рассел и Мишель Пфайффер. В шоу также снялись Бо Гарретт («Доктор Хаус»), Эль Чепмен («Мой ужасный сосед»), Мэттью Фокс («Остаться в живых»).