Звезда «Андора» Адриа Архона сыграет в сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна

Звезда «Андора» Адриа Архона получила роль в продолжении фильма «Супермен» Джеймса Ганна. Кого именно она сыграет, пока не раскрыли, но ранее были инсайды, что для картины ищут исполнительницу роли Максимы.

Писатель Роджер Стерн и художник Джордж Перес представили Максиму на страницах комиксов DC в 1989 году. Она королева пришельцев, которая была как антагонистом, так и потенциальной возлюбленной Супермена.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку.

