Звезда «Андора» Адриа Архона сыграет в сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна
Звезда «Андора» Адриа Архона получила роль в продолжении фильма «Супермен» Джеймса Ганна. Кого именно она сыграет, пока не раскрыли, но ранее были инсайды, что для картины ищут исполнительницу роли Максимы.
Писатель Роджер Стерн и художник Джордж Перес представили Максиму на страницах комиксов DC в 1989 году. Она королева пришельцев, которая была как антагонистом, так и потенциальной возлюбленной Супермена.
Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку.
- 15 апреля 2026
-
08:37
-
08:02
-
07:29
-
07:25
-
07:14
- 14 апреля 2026
-
20:57
-
20:01
-
19:42
-
19:12
-
19:07
-
19:06
-
18:27
-
17:53
-
17:18
-
17:00
-
16:42
-
16:27
-
16:10
-
15:35
-
15:27
-
14:59
-
14:15
-
14:02
-
13:42
-
13:25
-
13:06
-
12:59
-
12:54
-
11:57
-
11:04
-
10:17
-
09:36
-
08:58
-
08:50
-
08:49