Расписание финального дня групповой стадии IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2

Сегодня, 15 апреля, завершится групповая стадия Intel Extreme Masters Rio 2026 в Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт шесть матчей. Стадия разделена на две группы в формате double-elimination с верхней и нижней сетками. Матчи будут проведены в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание IEM Rio 2026 на среду, 15 апреля

Группа А

16:00, нижняя сетка. Team Spirit (Россия) — RED Canids (Бразилия)

— RED Canids (Бразилия) 16:00, нижняя сетка. 3DMAX (Франция) — G2 Esports (Европа)

21:00, верхняя сетка. Team Vitality (Европа) — Team Falcons (Европа)

21:00, нижняя сетка. Победители матчей нижней сетки.

Группа B

18:30, нижняя сетка. Aurora Gaming (Европа) — B8 (Европа)

18:30, нижняя сетка. Natus Vincere (Европа) — HOTU (Россия)

23:30, верхняя сетка. FURIA (Бразилия) — MOUZ (Европа)

23:30, нижняя сетка. Победители матчей нижней сетки.

IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.