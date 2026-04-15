«Его и её» с Джоном Бернталом попал в топ-10 англоязычных сериалов Netflix

По данным Variety, «Его и её» с Джоном Бернталом и Тессой Томпсон вошёл в топ-10 англоязычных сериалов Netflix. Сериал набрал свыше 98,2 млн просмотров за три месяца с релиза. Ему удалось обогнать первый сезон «Ночного агента» и занять 10-е место.

Действие проекта начинается в Атланте. Сюжет повествует о ведущей новостей Анне, которая случайно узнаёт об убийстве в её родном городе Далонеге. Она начинает искать ответы, чем вызывает недоверие у детектива Джека Харпера, он подозревает героиню в причастности к преступлению.

Авторами сценария выступили Ди Джонсон («Напарницы»), Билл Дюбюк («Расплата») и Уильям Олдройд («Леди Макбет»).

