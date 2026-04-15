«Собиратель душ» получит спин-офф — Николас Кейдж может вновь сыграть маньяка

«Собиратель душ» получит спин-офф — Николас Кейдж может вновь сыграть маньяка
Оз Перкинс, снявший «Собирателя душ», подтвердил, что в работу запущен спин-офф фильма. Над проектом он трудится вместе с Николасом Кейджем, который сыграл Длинноногого, антагониста ленты.

События спин-оффа развернутся в той же вселенной, что и сам «Собиратель душ», но это не будет продолжение. Сюжет посвятят чему-то новому, но в то же время в нём будет много элементов, знакомых по оригинальной картине.

Вернётся ли Николас Кейдж к роли Длинноногого, пока не подтвердили, но всё идёт именно к этому. Перкинс снова выступит постановщиком и сценаристом будущей картины. Ленту проспонсирует Paramount Pictures, а не NEON.

Комментарии
