У фильма по «Игре престолов» появилось рабочее название
По данным Variety, у фильма по «Игре престолов» появилось рабочее название. Картина получила наименование «Завоевание Эйегона».
Впервые о фильме стало известно в марте. Известно лишь, что он будет посвящен первому завоевателю Эйегону I Таргариену из масштабной серии романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Таргариены фигурируют в книгах Мартина и во вселенной «Игры престолов» от HBO, куда входят приквелы «Дом Дракона» и «Рыцарь Семи Королевств».
Над сценарием картины занят Бо Уиллимон, работавший над «Карточным домиком» и «Андором». Режиссёра и исполнителей главных ролей для проекта пока не нашли.
