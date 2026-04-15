В перезапуске League of Legends саппорты будут переработаны

В перезапуске League of Legends саппорты будут переработаны
Вице-президент Riot Games Андрей Meddler ван Рун ответил на жалобы игроков, играющих за саппортов в League of Legends.

Последним новым чемпионом-саппортом в LoL стал Милио, вышедший в марте 2023 года. С тех пор в игру добавили ещё десять новых персонажей, ни один из которых не относится к роли поддержки. Игроки выразили недовольство отсутствием обновлений для роли, на что Meddler ответил в комментарии на Reddit:

Конкретного пока сказать не могу. Я сам играю за саппорта чаще, чем за кого-либо другого, и тоже чувствую эту нехватку новых чемпионов. В League Next есть системные изменения, которые меня очень радуют с точки зрения поддержки — правда, это всё ещё достаточно далеко.

Перезапуск LoL под кодовым названием League Next выйдет в 2027 году. Более подробно об обновлении обещают рассказать между MSI и Worlds в 2026 году.

