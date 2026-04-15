Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фильм Годзилла: Минус ноль (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, смотреть трейлер онлайн

Тизер фильма «Годзилла: Минус ноль» в Нью-Йорке — премьера в ноябре
Кинокомпания Toho Studios представила новый тизер фильма «Годзилла: Минус ноль». Картина выйдет в мировых кинотеатрах уже в ноябре 2026 года, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Godzilla Channel. Права на видео принадлежат Toho Studios.

События картины развернутся в 1949 году, через два года после финала «Минус один». Лента расскажет историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — Нью-Йорк.

«Годзилла: Минус один» вышел в 2023 году и рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. Картина также получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Материалы по теме
Зендея вытягивает, а Сидни Суини затягивает. Как стартовал третий сезон «Эйфории»
