Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пятый сезон «Беспринципных» стартует 30 апреля

«Кинопоиск» объявил, что пятый сезон «Беспринципных» стартует уже 30 апреля. Новые серии будут выходить еженедельно.

Сюжет сериала разворачивается в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которая не связана с другими общим сюжетом. В новом сезоне будет семь пар главных героев, которые попадут в отдельные приключения.

Главные роли сыграют Павел Деревянко («Брестская крепость»), Николай Фоменко («Лунный папа») и Игорь Верник («Грозный папа»). В пятом сезоне к ним присоединились Алёна Хмельницкая, Лео Канделаки, Александр Мизёв, Ольга Дибцева и другие актёры. Режиссёрами выступили Заур Засеев («Профиль») и Тина Баркалая («Сказки Гофмана»).

