Начались съёмки спортивной драмы «Учитель фехтования» с Юлией Пересильд

Кинокомпания Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия» объявили о старте производства фильма «Учитель фехтования». Съёмки картины займут несколько месяцев, после чего она выйдет в российский прокат осенью 2026 года.

Спортивная драма расскажет историю талантливой саблистки Марины и её давней соперницы – олимпийской чемпионки Карины Григорян. Их наставником становится некогда легендарный, но забытый тренер Адаров. Под его жёстким и непредсказуемым руководством девушкам предстоит побороться за чемпионский титул и доказать свою правду.

Главные роли в фильме сыграют Юлия Пересильд («Вызов»), Софья Каштанова («Укради мою мечту») и Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы»). Режиссёром ленты выступит Антон Маслов («Последний богатырь. Колобок»).