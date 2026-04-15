В России не будут маркировать видеоматериалы, сделанные с помощью ИИ, — от идеи отказались

ИТ-комитет Госдумы отклонил законопроект, обязующий социальные сети, видеохостинги и сайты маркировать видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Антона Горелкина.

Как объяснил чиновник, введение подобного закона слишком сильно скажется на всей киноиндустрии в России. Он отметил, что ИИ-контента в Сети становится всё больше, поэтому идея маркировать подобные элементы кажется ему нереализуемой.

Мне вообще кажется не очень удачной маркировка ИИ контента. Учитывая, с какой скоростью он появляется, боюсь, что в момент принятия подобной нормы отмаркировать придётся уже 90% всего интернета.

Маркировка ИИ-контента в стране была одним из пунктов законопроекта Минцифры о государственном регулировании искусственного интеллекта в России. Судя по всему, в итоге от этой идеи откажутся.