Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NVIDIA выпустит видеокарты RTX 5060 и 5060 Ti с 9 ГБ памяти — инсайдер

Комментарии

Компания NVIDIA готовит новые версии бюджетных видеокарт GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. По данным китайских инсайдеров, корпорация заказала производство чипов с 9 ГБ видеопамяти вместо имеющихся прямо сейчас 8 ГБ.

Так, будущие модели должны поступить в продажу в конце мая — начале июня 2026 года. Основной особенностью моделей станет переход на новые модули GDDR7 ёмкостью 3 ГБ. Минусом подобного решения станет шина памяти: в новых версиях она составит 96 бит вместо привычных 128 бит, что в теории негативно скажется на производительности.

Переход на производство RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 9 ГБ видеопамяти должен помочь NVIDIA снизить себестоимость чипов. В новых моделях компания будет использовать три модуля видеопамяти вместо привычных четырёх, что частично поможет пережить кризисные времена дефицита памяти.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android