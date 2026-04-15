Расписание выхода пятого сезона сериала «Беспринципные»
Уже 30 апреля состоится премьера пятого сезона сериала «Беспринципные». События продолжения вновь развернутся на Патриарших прудах, куда из Петербурга переедут Валя Люкс, а также театральный эксперт Георгий с супругой. В новом сезоне будет семь пар главных героев, которые попадут в отдельные приключения.
В пятый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и Start. Финал состоится 18 июня.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|30 апреля
|2-я серия
|7 мая
|3-я серия
|14 мая
|4-я серия
|21 мая
|5-я серия
|28 мая
|6-я серия
|4 июня
|7-я серия
|11 июня
|8-я серия
|18 июня
Комментарии