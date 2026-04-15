Сериал Беспринципные, 5-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона сериала «Беспринципные»
Уже 30 апреля состоится премьера пятого сезона сериала «Беспринципные». События продолжения вновь развернутся на Патриарших прудах, куда из Петербурга переедут Валя Люкс, а также театральный эксперт Георгий с супругой. В новом сезоне будет семь пар главных героев, которые попадут в отдельные приключения.

В пятый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и Start. Финал состоится 18 июня.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Беспринципные»

ЭпизодДата выхода
1-я серия30 апреля
2-я серия7 мая
3-я серия14 мая
4-я серия21 мая
5-я серия28 мая
6-я серия4 июня
7-я серия11 июня
8-я серия18 июня
Материалы по теме
Зендея вытягивает, а Сидни Суини затягивает. Как стартовал третий сезон «Эйфории»
Зендея вытягивает, а Сидни Суини затягивает. Как стартовал третий сезон «Эйфории»
