Stavn стал новым снайпером Ninjas in Pyjamas в Counter-Strike 2

Ninjas in Pyjamas сообщила, что 24-летний Мартин stavn Лунд присоединился к составу в Counter-Strike 2 на позицию снайпера. Ранее клуб перевёл Артёма ⁠r1nkle⁠ Мороза в запасной состав.

После времени, проведённого вдали от сервера, stavn возвращается, чтобы взять в руки AWP за NIP! Добро пожаловать в Додзё, stavn.

Ранее stavn играл в качестве рифлера в HEROIC и Astralis. За 2025 год его средний KD составил 1,07. Лунд находился в инактиве с сентября 2025 года.

Состав Ninjas in Pyjamas в CS 2

Каспер xKacpersky Габар

Марко Snappi Пфайффер

Расмус sjuush Бек

Артём cairne Мушинский

Мартин stavn Лунд.

Где состоится дебют обновлённого состава, пока неизвестно.