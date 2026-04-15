Stavn стал новым снайпером Ninjas in Pyjamas в Counter-Strike 2

Stavn стал новым снайпером Ninjas in Pyjamas в Counter-Strike 2
Ninjas in Pyjamas сообщила, что 24-летний Мартин stavn Лунд присоединился к составу в Counter-Strike 2 на позицию снайпера. Ранее клуб перевёл Артёма ⁠r1nkle⁠ Мороза в запасной состав.

После времени, проведённого вдали от сервера, stavn возвращается, чтобы взять в руки AWP за NIP! Добро пожаловать в Додзё, stavn.

Ранее stavn играл в качестве рифлера в HEROIC и Astralis. За 2025 год его средний KD составил 1,07. Лунд находился в инактиве с сентября 2025 года.

Состав Ninjas in Pyjamas в CS 2

  • Каспер xKacpersky Габар
  • Марко Snappi Пфайффер
  • Расмус sjuush Бек
  • Артём cairne Мушинский
  • Мартин stavn Лунд.

Где состоится дебют обновлённого состава, пока неизвестно.

