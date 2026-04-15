Stavn стал новым снайпером Ninjas in Pyjamas в Counter-Strike 2
Ninjas in Pyjamas сообщила, что 24-летний Мартин stavn Лунд присоединился к составу в Counter-Strike 2 на позицию снайпера. Ранее клуб перевёл Артёма r1nkle Мороза в запасной состав.
После времени, проведённого вдали от сервера, stavn возвращается, чтобы взять в руки AWP за NIP! Добро пожаловать в Додзё, stavn.
Ранее stavn играл в качестве рифлера в HEROIC и Astralis. За 2025 год его средний KD составил 1,07. Лунд находился в инактиве с сентября 2025 года.
Состав Ninjas in Pyjamas в CS 2
- Каспер xKacpersky Габар
- Марко Snappi Пфайффер
- Расмус sjuush Бек
- Артём cairne Мушинский
- Мартин stavn Лунд.
Где состоится дебют обновлённого состава, пока неизвестно.
