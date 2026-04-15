Режиссёр «От заката до рассвета» выпустит рождественский мультфильм The Naughty List

Режиссёр популярных фильмов «От заката до рассвета» и «Город грехов» Роберт Родригес рассказал о своём следующем проекте. Информацию о предстоящей картине он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Фото: Соцсети Роберта Родригеса

По словам постановщика, он уже работает над мультфильмом под названием The Naughty List («Список непослушных»). Лента станет первым полнометражным анимационным фильмом в карьере Родригеса. Он рассказал, что картина станет семейной и рождественской.

Увлекательные новости! Давным-давно, ещё до того, как я стал кинематографистом, я был карикатуристом. Поэтому я возбуждён тем, что возвращаюсь к одной из своих первых страстей — рисованию и анимации, снимая свой первый анимационный полнометражный фильм с Paramount Animation! Забавная, неуважительная и неожиданная рождественская история для всей семьи под названием The Naughty List.

Родригес также рассказал, что сам придумал историю для предстоящего фильма — над ней он работал в течение многих лет. Дата выхода «Списка непослушных» пока неизвестна.

