Слитый мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха» покажут в кинотеатрах России — СМИ

12 апреля в Сети появились отрывки из мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха», основанного на культовом мультсериале. Это произошло за полгода до премьеры ленты — она должна выйти 9 октября на стриминговом сервисе Paramount Plus.

Спустя три дня издание CINEMAPLEX сообщило, что анимационную картину покажут в российских кинотеатрах 23 апреля. Как именно собираются демонстрировать версию фильма без законченных спецэффектов и с низким качеством, пока неизвестно. Официально российские киносети не сообщали дату премьер мультфильма.

Главные роли в «Аватаре: Последний маг воздуха» озвучили Эрик Нам («Мой шумный дом») и Дэйв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики») — последний сыграл злодея. Синопсис картины станет известен вместе с выходом дебютного трейлера. Ранее аниматор ленты Джулия Шоэл раскритиковала фанатов, которые пересылали друг другу и обсуждали слитую версию.