Фильм «Дьявол носит Prada 2» с Мерил Стрип выйдет в России 7 мая

1 мая состоится мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» — продолжения культовой картины 2006 года, с Мерил Стрим и Энн Хэтэуэй в главной роли. Лента выйдет в разных странах, но в России официальной премьеры не состоится.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов фильма — лента доберётся до страны 7 мая. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. При этом многие кинотеатры откажутся от показа голливудских фильмов в майские праздники — с 1 по 10 мая. Поэтому сеансы новой ленты могут проходить не во всех сетях.

«Дьявол носит Prada 2» расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.