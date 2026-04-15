Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» с Брэдли Купером выйдет летом 2027-го — первые детали

Издание The Wrap раскрыло первые детали приквела «Одиннадцать друзей Оушена». Подробностями о производстве фильма поделились авторы на фестивале CinemaCon.

Действие ленты развернётся в 1962 году в Монако. Картину посвятят родителям Дэнни Оушена — главного героя серии, которого в прошлых фильмах играл Джордж Клуни («От заката до рассвета»). Сюжет приквела будет происходить во время Гран-при Формулы-1.

Главную роль исполнит популярный актёр Брэдли Купер («Мальчишник в Вегасе»). Он также выступит сценаристом и режиссёром проекта. Вместе с ним в ленте также сыграет Марго Робби («Барби»). Приквел выйдет в прокат в июне 2027 года.