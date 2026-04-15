В апреле в PS Plus добавят ремастер Horizon Zero Dawn, The Crew Motorfest и другие игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 21 апреля абонентам продвинутого сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Wild Arms 4.
Среди главных игр месяца в этот раз выделяются ремастер Horizon Zero Dawn, гонка The Crew Motorfest и симулятор футбольного менеджера Football Manager 26.
Новые игры в PS Plus Extra в апреле 2026 года
- Horizon Zero Dawn Remastered
- The Crew Motorfest (в подписке Ubisoft+ Classic)
- Football Manager 26
- Warriors: Abyss
- Squirrel with a Gun
- The Casting of Frank Stone
- Monster Train
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в апреле 2026 года
- Wild Arms 4 (PS2).
