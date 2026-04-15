Продажи PlayStation 5 взлетели за неделю до повышения цен

Аналитик из компании Circana Мэт Пискателла поделился данными насчёт продаж PlayStation 5. По его данным, продажи консоли взлетели за неделю с 30 марта по 5 апреля.

Минувшие семь дней стали лучшими для PS5 за 2026 год. Аналитик связывает рост продаж с подорожанием консоли, о котором компания Sony объявила в конце марта. Пискателла также заявил, что количество покупок игровых устройств Sony с 30 марта по 5 апреля выросло аж в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

Цены на консоли PlayStation 5 увеличились 2 апреля. Стоимость устройств выросла на рекордные $ 100 — теперь за покупку базовой версии PS5 просят $ 649,99 вместо $ 549,99. Ранее в Sony назвали причину повышения цен — «сохраняющееся давление на мировую экономику».