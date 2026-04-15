Первые кадры фильма «Созвездие пса» Ридли Скотта с Джейкобом Элорди — выход 28 августа

Издание Esquire представило первые кадры фильма «Созвездие пса». Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.

Фото: Esquire/20th Century Studios

Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

Главные роли исполнили Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Режиссёром выступил культовый постановщик Ридли Скотт — автор фильмов «Гладиатор», «Чужой», «Гангстер» и «Марсианин».