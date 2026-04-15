«Трогательный шедевр»: критики хвалят сериал «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг

15 апреля состоялась премьера сериала «У Марго проблемы с деньгами» — нового шоу с Эль Фаннинг («Хищник: Планета смерти») в главной роли. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агргеторе Rotten Tomatoes он получил 96% свежести.

Обозреватели хвалят добрый посыл и трогательную атмосферу проекта — сериал легко маниврирует между остроумной комедией и сильной драмой. Особенно выделяют актёрскую работу Эль Фаннинг, роль которой называют одной из лучших в её карьере. Ругают проект за слишком слабую подачу заданных тем.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про сериал «У Марго проблемы с деньгами»:

Невероятно трогательный и уморительно смешной сериал с выдающимися актёрскими работами Эль Фаннинг и Ника Оффермана.

«У Марго проблемы с деньгами» — это шедевр. От тонкого и зачастую уморительного сценария до многогранной актёрской игры и уникального визуального языка — всё это вместе создаёт нечто особенное.

Стильное и умное шоу, которое превосходно погружает в мир OnlyFans с беспристрастным любопытством, а не с резким осуждением.

Искренняя игра Эль Фаннинг, Ника Оффермана и Мишель Пфайффер заставляет меня возвращаться к сериалу снова и снова. Каждая серия увлекательна, трогательна и поднимает настроение.

Несмотря на пытающуюся вызвать возбуждение оптимистичную атмосферу или многочисленные достоинства сериала (убедительная игра актёров, яркая эстетика, добрый посыл), новый проект Apple TV — это досадно несправедливое шоу. Оно будто специально игнорирует реальность.

«У Марго проблемы с деньгами» представляет собой экранизацию одноимённого романа Руфи Торп. Сериал рассказывает историю 20-летней матери-одиночки Марго, которая заводит аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать денег. Благодаря советам своего отца, профессионального рестлера, она становится невероятно популярной и её жизнь сильно меняется.