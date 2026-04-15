Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Трогательный шедевр»: критики хвалят сериал «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг
Комментарии

15 апреля состоялась премьера сериала «У Марго проблемы с деньгами» — нового шоу с Эль Фаннинг («Хищник: Планета смерти») в главной роли. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агргеторе Rotten Tomatoes он получил 96% свежести.

Обозреватели хвалят добрый посыл и трогательную атмосферу проекта — сериал легко маниврирует между остроумной комедией и сильной драмой. Особенно выделяют актёрскую работу Эль Фаннинг, роль которой называют одной из лучших в её карьере. Ругают проект за слишком слабую подачу заданных тем.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про сериал «У Марго проблемы с деньгами»:

Невероятно трогательный и уморительно смешной сериал с выдающимися актёрскими работами Эль Фаннинг и Ника Оффермана.
«У Марго проблемы с деньгами» — это шедевр. От тонкого и зачастую уморительного сценария до многогранной актёрской игры и уникального визуального языка — всё это вместе создаёт нечто особенное.
Стильное и умное шоу, которое превосходно погружает в мир OnlyFans с беспристрастным любопытством, а не с резким осуждением.
Искренняя игра Эль Фаннинг, Ника Оффермана и Мишель Пфайффер заставляет меня возвращаться к сериалу снова и снова. Каждая серия увлекательна, трогательна и поднимает настроение.
Несмотря на пытающуюся вызвать возбуждение оптимистичную атмосферу или многочисленные достоинства сериала (убедительная игра актёров, яркая эстетика, добрый посыл), новый проект Apple TV — это досадно несправедливое шоу. Оно будто специально игнорирует реальность.

«У Марго проблемы с деньгами» представляет собой экранизацию одноимённого романа Руфи Торп. Сериал рассказывает историю 20-летней матери-одиночки Марго, которая заводит аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать денег. Благодаря советам своего отца, профессионального рестлера, она становится невероятно популярной и её жизнь сильно меняется.

О другом популярном сериале:
Зендея вытягивает, а Сидни Суини затягивает. Как стартовал третий сезон «Эйфории»
Зендея вытягивает, а Сидни Суини затягивает. Как стартовал третий сезон «Эйфории»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android