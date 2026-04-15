Фильм Малыш-каратист (2026): дата выхода, где смотреть, когда смотреть, трейлер

Трейлер фильма «Малыш-каратист» с Романом Курцыным — премьера 25 июня
Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер фильма «Малыш-каратист». Спортивная лента выйдет в России 25 июня.

Видео доступно во VK-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет картины расскажет о 12-летнем Саше, который уезжает из Москвы жить к тёте в Пятигорск. Школьная жизнь даётся ему тяжело: постоянная травля, издевательства и конфликт с местным лидером Маратом. В один момент герой узнаёт, что его родители пропали во время наводнения в Африке. Чтобы преодолеть отчаяние, Саша вступает в секцию по карате, где его начинает обучать строгий сенсей Дмитрий.

Одну из главных ролей исполнил Роман Курцын («Мой папа — медведь») — его история из детства легла в основу сюжета фильма. В ленте также снялись Кирилл Плетнёв («Поп»), Полина Максимова («Чебурашка») и боец MMA Магомед Исмаилов, для которого картина стала дебютом в кино. Режиссёром выступил Алексей Алфёров («Глаз пустыни»).

