Фантастический сериал «Извне» продлили на пятый сезон — он станет финальным

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer объявила о продлении сериала «Извне» на пятый сезон. Работа над продолжением фантастического шоу уже началась — примерно за неделю до старта четвёртого сезона.

Так, будущий пятый сезон станет большим финалом сериала. Как признался шоураннер Джон Гриффин, авторы рассматривали возможность выпустить и шестой сезон, однако в итоге отказались от этой затеи. Сейчас создатели пишут сценарий финального сезона, а съёмки должны начаться уже летом в Канаде.

Сериал «Извне» рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути — покинуть это место невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

Главную роль в шоу играет Хэролд Перрино, звезда «Остаться в живых». «Извне» остаётся самым популярным сериалом в истории сервиса MGM+.

