В играх EA произошёл сбой — не работают Battlefield 6, FC 26 и The Sims 4

В играх EA произошёл сбой — не работают Battlefield 6, FC 26 и The Sims 4
Компания Electronic Arts сообщила о крупном сбое в работе своих видеоигр. Проекты студии начали запускаться нестабильно 15 апреля.

В ЕА отметили, что сбой коснулся только игр на ПК — из-за этого пользователи отключаются от серверов и не могут войти в свою учётную запись. Сейчас разработчики выясняют причины нестабильной работы приложений.

Мы расследуем сбой, который затрагивает несколько игр на PC. Это может привести к отключению игроков от игр или невозможности входа в систему. Мы предоставим дополнительные детали, как только они станут доступны. Спасибо за ваше терпение.

Пользователи жалуются, что сбой коснулся основных игр Electronic Arts. Речь идёт прежде всего о Battlefield 6, The Sims 4 и футсима EA Sports FC 26 (FIFA).

Во что можно поиграть прямо сейчас:
40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели
40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели
