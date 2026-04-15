Riot Games ведёт переговоры с BLAST, PGL и ESL об организации турниров VCT с 2027 года

Riot Games рассматривает возможность привлечения сторонних турнирных операторов к проведению Valorant Champions Tour в рамках реформы 2027 года. По информации бразильского издания Globo Esporte, компания ведёт активные переговоры с BLAST, PGL и ESL.

Предполагается, что операторы будут задействованы точечно — для организации отдельных турниров в течение сезона. Фиксированного числа мероприятий на каждого партнёра не планируется: модель сотрудничества будет определяться исходя из потребностей календаря. При этом Riot не намерена передавать полный контроль над региональными лигами кому-либо из операторов.

Ранее Riot уже начала двигаться в этом направлении: Esports World Cup и Esports World Nations организуются силами сторонних структур. Esports World Cup 2025 по Valorant выиграла команда Team Heretics.

Riot уже анонсировала масштабную реформу VCT: с 2027 года лиговая система уступит место турнирному формату с открытой квалификацией на Masters и Champions, более 20 соревнованиями в год в более чем 16 городах и призовым фондом свыше $ 6 млн в год.