Третий сезон сериала «Террор» с Дэном Стивенсом стартует 7 мая — трейлер

Компания AMC представила трейлер третьего сезона «Террора». Продолжение сериала-антологии стартует 7 мая.

Видео доступно на YouTube-канале amc+. Права на видео принадлежат AMC.

Каждый сезон триллера рассказывает разную историю. В основу сюжета продолжения легло произведение «Дьявол в серебре» Виктора Лаваля. Главным героем выступит простой рабочий Пеппер, которого по ошибке отправляют в психиатрическую больницу. В один момент он начинает выяснять жуткие тайны учреждения.

Главную роль исполнил Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»). В проекте также сыграли Джудит Лайт («Тик-так… БУМ!»), Си Си Эйч Паундер («Если бы эти стены могли говорить»), Аасиф Мандви («Предложение») и другие актёры. Продюсером сериала выступает известный режиссёр Ридли Скотт. («Гладиатор»).