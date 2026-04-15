Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В Fortnite добавят режим караоке с 16 апреля — детали

Компания Epic Games объявила, что в знаменитой онлайн-игре Fortnite появится режим караоке. Апдейт станет доступен уже с 16 апреля.

Новый режим появится вместе со стартом 14-го сезона. Пользователям станет доступна площадка, на которой можно петь различные песни из игры. Для этого понадобится любой совместимый микрофон. Игроки смогут комбинировать треки и создавать быстрый микс, чтобы исполнять желаемые песни.

Вместе с караоке в игру добавят знаменитую исландскую певицу Laufey. Её песни также будут доступны для исполнения. Режим станет доступен в Fortnite Festival — ритм-игре, разработчиками которой выступила студия Harmonix, выпустившая знаменитый музыкальный проект Guitar Hero. С момента появления раздела в 2023 году в него добавили множество популярных хитов.

