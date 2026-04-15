В Counter-Strike 2 может появиться транспорт

Датамайнер Avi Thour Тхур нашёл в файлах Counter-Strike 2 упоминание транспорта.

Находку обнаружили в файлах игры после обновления бета-версии технологии Animgraph 2. Параметры связаны с техникой места водителя и пассажиров, точкой входа, а также с элементами разрушаемости – дверями, окнами, фарами, колёсами, капотом и лобовым стеклом.

Однако часть игроков усомнилась в том, что эти параметры принадлежат Counter-Strike 2. Сам Thour не исключил, что на самом деле эти механики появятся в новой Half-Life под кодовым названием HLX. Другая часть геймеров считает, что транспорт станет частью новой Операции, которая, по слухам, находится в разработке.