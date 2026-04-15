Natus Vincere выбила HOTU с IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2

Natus Vincere справилась с HOTU в полуфинале нижней сетки группы B на IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0: 13:7 на Dust2 и 13:9 – на Ancient.

CS 2. Intel Extreme Masters Rio 2026 . Группа B. 1/2 финала (нижняя сетка)
15 апреля 2026, среда. 18:30 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 0
HOTU

Первая карта оказалась простой для «Рождённых побеждать», в то время как на Ancient команда Давида n0rb3r7 Даниеляна смогла оформить камбэк с 3:9 до 9:10. Однако российский коллектив не смог дожать карту.

Лучшим игроком серии стал Михай iM Иван с KD 43-26 и рейтингом 1,64. В HOTU лучше всего себя показал Дмитрий mizu Кондратьев, который за всю серию набил 33 фрага.

По итогам встречи NAVI проходит в финал нижней сетки, где сыграет против победителя пары Aurora — B8 за посев в плей-офф. HOTU же покидает турнир.

