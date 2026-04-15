Съёмки второго сезона «Из многих» от автора «Во все тяжкие» стартуют осенью

Издание Screen Rant взяло интервью у актрисы Каролины Выдры, известной по сериалу «Из многих». Она рассказала о старте съёмок второго сезона популярного шоу.

По словам артистки, производство продолжения стартует этой осенью. Информация о старте съёмок сходится с ранним заявлением автора проекта Винса Гиллигана («Во все тяжкие») о том, что второй сезон выйдет не раньше 2027 года.

Первый сезон «Из многих» завершился в декабре 2025 года. Сюжет шоу рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы. Зрители высоко оценили проект: на агрегаторе IMDb он получил восемь баллов из 10.