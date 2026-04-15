Трейлер фильма As Deep as the Grave — в нём актёра Вэла Килмера воскресили с помощью ИИ

Кинокомпания First Line Films представила первый трейлер фильма As Deep As The Grave. У ленты пока нет даты релиза.

Будущая лента расскажет историю священника Финтана, который станет духовным наставником коренных американцев. Одну из главных ролей в картине «сыграл» умерший актёр Вэл Килмер — артист дал своё согласие на посмертное использование образа с помощью технологий искусственного интеллекта.

О смерти Вэла Килмера стало известно в апреле 2025 года. Артист скончался в возрасте 65 лет после длительной борьбы с раком гортани, из-за которой он потерял способность разговаривать. Как отмечают авторы, артист был очень заинтересован в роли — договор с ним заключили ещё несколько лет назад.