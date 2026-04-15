Team Spirit прошла в плей-офф IEM Rio 2026 в CS 2

Team Spirit прошла в плей-офф IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2. Команда Бориса magixx Воробьёва обыграла G2 Esports: 13:7 на Mirage и 13:11 – на Dust 2.

CS 2. Intel Extreme Masters Rio 2026 . Группа A. Финал (нижняя сетка)
15 апреля 2026, среда. 21:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
G2 Esports

На Mirage Spirit захватила преимущество 9:3 по итогам первой половины, но после смены сторон G2 выиграла шесть раундов подряд, однако два клатча magixx не позволили европейскому клубу закрыть карту. На Dust2 G2 взяла оба пистолетных раунда и создала давление, но Spirit сохранила контроль и завершила серию в свою пользу.

Лучшим игроком матча стал Андрей tN1R Татаринович с KD 39-30 и рейтингом 1,57. Magixx завершил серию с рейтингом 1,52, перекрыв нехватку влияния от Данила donk Крышковца на Dust 2.

Spirit начнёт выступление в плей-офф с четвертьфинала. Плей-офф IEM Rio 2026 пройдёт на площадке Farmasi Arena, турнир завершится 19 апреля.

