Деми Мур сыграет с Шарлиз Терон и Джулией Гарнер в кулинарном триллере «Тиран»

Деми Мур сыграет с Шарлиз Терон и Джулией Гарнер в кулинарном триллере «Тиран»
По данным Variety, Деми Мур, известная в том числе по «Субстанции», сыграет в кулинарном триллере «Тиран». Компанию ей составят другие звёзды: Шарлиз Терон и Джулия Гарнер.

События картины развернутся в элитном ресторане Нью-Йорка. Другие сюжетные детали пока не раскрывают. Неизвестно и то, кого сыграют актрисы.

Дэвид Уэйл («Вторжение») выступит в качестве сценариста и режиссёра. Съёмки фильма «Тиран» пройдут в Лос-Анджелесе. Создатели фильма получили налоговый кредит от властей Калифорнии, и через несколько недель начнутся съёмки.

Дату выхода ленты пока не озвучивают, но это должны сделать в течение 2026 года.

