Стивен Спилберг намеренно не показывает третий акт фильма «День разоблачения» в рекламе

Во время посещения CinemaCon Стивен Спилберг рассказал, что специально не показывает в промоматериалах третий акт фильма «День разоблачения». Судя по всему, там нас ждёт какой-то сюрприз.

Действие картины развернётся в наше время. Фильм расскажет о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли в ленте сыграли Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Режиссёром «Дня разоблачения» выступил культовый постановщик Стивен Спилберг. Композитором ленты стал Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим популярным франшизам. Это уже 30-е сотрудничество музыканта и Спилберга.