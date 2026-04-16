Стала известна завязка фильма «Вервольф» Роберта Эггерса
На CinemaCon Роберт Эггерс раскрыл завязку своего нового фильма под названием «Вервольф». Какие-то сюжетные деали режиссёр, очевидно, не раскрыл, но поделился общей концепцией истории.
«Вервольф» рассказывает о готическом мире, в котором горожане расследуют дело о жестоком вервольфе, что терзает их город. Куда это приведёт жителей, с какими опасностями им предстоит столкнуться, трудно даже представить.
Главные роли в картине сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп и Уиллемом Дефо. Компания Universal Pictures планирует выпустить хоррор 25 декабря 2026 года. Съёмки ленты начались в сентябре 2025-го и уже завершились.
