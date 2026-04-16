Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер комедии «Знакомство с родителями 4»

Вышел трейлер комедии «Знакомство с родителями 4»
Комментарии

Universal Pictures опубликовала дебютный трейлер комедии «Знакомство с родителями 4». В главных ролях снялись Роберт Де Ниро, Ариана Гранде и Бен Стиллер.

Трейлер «Знакомства с родителями 4»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Знакомство с родителями» — серия комедийных фильмов, рассказывающая о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. В новой ленте Гранде исполнит роль невестки сына Грега Факера. Теперь она будет знакомить своих родителей с отцом и матерью избранника.

Оригинальная лента вышла в 2002 году, получив продолжения в 2004-м и 2010-м. В сумме трилогия собрала более $ 1 млрд в прокате.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android