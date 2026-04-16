Вышел трейлер комедии «Знакомство с родителями 4»

Universal Pictures опубликовала дебютный трейлер комедии «Знакомство с родителями 4». В главных ролях снялись Роберт Де Ниро, Ариана Гранде и Бен Стиллер.

Трейлер «Знакомства с родителями 4»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Знакомство с родителями» — серия комедийных фильмов, рассказывающая о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. В новой ленте Гранде исполнит роль невестки сына Грега Факера. Теперь она будет знакомить своих родителей с отцом и матерью избранника.

Оригинальная лента вышла в 2002 году, получив продолжения в 2004-м и 2010-м. В сумме трилогия собрала более $ 1 млрд в прокате.