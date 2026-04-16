Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фильм о Снуп Догге начнут снимать летом, исполнителя роли рэпера уже нашли

Комментарии

По данным Deadline, фильм про Снуп Догга начнут снимать летом. Точную дату пока не говорят, но уже объявили, что рэпера сыграет Джонатан Дэвисс.

Фильм рассказывает о восхождении к славе Кэлвина Бродуса-младшего, который взял себе псевдоним Снуп Догг. Его дебютный альбом Doggystyle, записанный совместно с Dr. Dre на лейбле Death Row Records, вышел в 1993 году и положил начало долгой карьере, отмеченной номинациями на «Грэмми».

Снуп Догг пробовал себя в кино и на телевидении, часто сотрудничал с NBCUniversal, появлялся в шоу The Voice и стал постоянным участником олимпийских трансляций.

Картину планируют выпустить в 2027 году.

