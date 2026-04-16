Вышел второй сезон сериала «Грызня»

Сегодня на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Грызня». Все восемь серий вышли в онлайн-кинотеатре. Они доступны с субтитрами на русском языке.

Второй сезон расскажет о молодой паре, которая становится свидетелем ссоры между начальником и его женой. Инцидент запускает цепочку интриг и манипуляций в элитном загородном клубе, принадлежащем корейскому миллиардеру.

Главные роли в продолжении исполнили Оскар Айзек («Дюна»), Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»), Чарльз Мелтон («Май декабрь») и Кейли Спейни («Чужой: Ромул»). Шоураннером вновь выступает Ли Сон Джин. Первый сезон «Грызни» вышел в 2023 году и собрал множество наград, включая восемь премий «Эмми» и три «Золотых глобуса». Всего в продолжение войдёт восемь эпизодов.