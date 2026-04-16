Стало известно, кого сыграла Шарлиз Терон в «Одиссее» Кристофера Нолана

По данным Deadline, Шарлиз Терон в «Одисее» Кристофера Нолана сыграла нимфу Калипсо. До этого не было известно, какая именно роль досталась актрисе.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025-го. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго и Джон Бернтал.

Фильм выйдет в зарубежный прокат 17 июля.