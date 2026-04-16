Вышел девятый эпизод «Клиники» — новый сезон сериала завершён

16 апреля состоялась премьера девятого эпизода «Клиники» — продолжения одноимённого медицинского сериала. Новый сезон перезапущенного шоу официально завершился спустя почти два месяца после запуска.

Новый сезон «Клиники» посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении «Клиники» также появились и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинального произведения.

Знаменитый медицинский сериал запустился после 15-летнего перерыва. В проект также вернулись актёры Джуди Рейес (Карла) и Джон К. Макгинли (доктор Кокс). Лента получила в целом положительные оценки от критиков и зрителей — финальные эпизоды на агрегаторе IMDb пользователи оценили примерно на 9 баллов из 10.