Шпионский сериал «Копенгагенский тест» с Симу Лю отменили после первого сезона

Шпионский сериал «Копенгагенский тест» с Симу Лю отменили после первого сезона
Онлайн-кинотеатр Peacock объявил, что сериал «Копенгагенский тест» со звездой фильма «Шан-Чи и легенда 10 колец» Симу Лю в главной роли не получит второй сезон. Несмотря на то что картину высоко оценили, она не собрало достаточную аудиторию.

В шпионском проекте рассказывается о китайско-американском аналитике разведки в первом поколении Александре Хейле, который понимает, что его мозг был взломан, преступники получили доступ ко всему, что он видит и слышит. У него не остаётся выбора, кроме того, чтобы выяснить, кто стоит за этим.

«Копенгагенский тест» стартовал 27 декабря 2025 года и продлился до начала 2026-го.

