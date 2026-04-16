Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сюжет, рейды и новые кланы. Детали поддержки шутера Pioner в 2026 году

Сюжет, рейды и новые кланы. Детали поддержки шутера Pioner в 2026 году
Комментарии

Российская студия GFA Games опубликовала дорожную карту поддержки шутера PIONER в 2026 году. Создатели игры в деталях рассказали, какие апдейты выйдут до конца декабря.

Дорожная карта PIONER в 2026 году

Дорожная карта PIONER в 2026 году

Фото: GFA Games

Так, до конца июня геймеров ждут два крупных апдейта с улучшенным интерфейсом и несколькими мировыми событиями. Авторы также обновят врагов и добавят «Форпост»— закрытую зону в открытом мире.

В третьем квартале для шутера выйдет новая сюжетная глава о наёмниках, обновлённые рейды и легендарные предметы. А в конце года создатели выпустят ещё одну сюжетную главу «Воскрешение бездны» и большое сезонное событие «День кошмаров» с переработкой кланов.

Разработчики также отметили, что готовят для PIONER и другие апдейты с исправлением багов, улучшением оптимизации и повышением сетевой производительности. Сейчас игра доступна в раннем доступе на ПК, полноценной даты релиза у шутера пока нет.

Материалы по теме
40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели
40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android