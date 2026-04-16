«Нам нужны новые истории». Стивен Спилберг призвал Голливуд снимать оригинальные фильмы

Американский режиссёр Стивен Спилберг выступил на фестивале CinemaCon 2026 со своим новым фильмом — «День разоблачения». Культовый оскароносный постановщик поделился новыми деталями картины про НЛО и дал совет современному Голливуду.

79-летний режиссёр «Списка Шиндлера», «Челюстей» и других культовых фильмов заявил, что зрителям не хватает новых историй, не основанных на каких-то больших франшизах. По мнению Спилберга, именно оригинальные ленты остаются основой кинематографа.

Если всё, что мы снимаем, будет основано на каких-то франшизах, у нас закончится бензин. Нет ничего важнее, чем рассказывать зрителям визуальные истории, они могут быть в любой форме, но нам нужно больше оригинальных сюжетов.

Премьера «Дня разоблачения» состоится уже 12 июня в мировых кинотеатрах. События фильма развернутся в наше время и расскажут о вторжении инопланетян на Землю. Композитором ленты выступил Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим популярным франшизам.