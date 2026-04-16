Онлайн-кинотеатр «Иви» введёт платную подписку с рекламой в стиле Netflix

Онлайн-кинотеатр «Иви» готовится запустить тариф с рекламой. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на представителей партнёров. Подобный абонемент обойдётся пользователям в 199 рублей в месяц — вдвое дешевле базового тарифа.

Это первый случай введения платной подписки с рекламой в России. Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, введение подобного тарифа выгодно и для онлайн-кинотеатра, и для самих зрителей. Те, кто смотрел фильмы и сериалы без рекламы по подписке, будут и дальше их смотреть. А те, кто взял экономную подписку, принесут немалую часть выручки с помощью рекламных вставок.

В 2022 году подобный тариф первым запустил Netflix, после чего тот очень быстро набрал популярность. По состоянию на 2026-й аудитория экономной подписки достигла 94 млн человек.

Сейчас «Иви» занимает четвёртую строчку в России по числу пользователей — 11,8 млн человек. Планируют ли конкуренты в лице «Кинопоиска», Okko, Wink и других онлайн-кинотеатров вводить подобные тарифы, пока неизвестно.