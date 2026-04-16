Фильм ужасов «Мумия» от автора «Восстания зловещих мертвецов» выйдет в России 23 апреля

16 апреля состоялась мировая премьера фильма «Мумия». Новый взгляд на классическую историю о восставшей мумии уже можно посмотреть в кинотеатрах разных стран, однако до России лента так и не добралась из-за ухода студии Warner Bros.

Тем временем российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Хоррор выйдет в России 23 апреля — спустя неделю после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 25 апреля.

Новая «Мумия» рассказывает о молодой семье, на дочь Кэти наложили проклятие. После этого девушка бесследно исчезла. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение, его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная сила.