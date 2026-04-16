Боевик «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом расскажет о свержении правительства США

Кинокомпания Miramax поделилась новыми деталями фильма «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом. Как оказалось, будущая лента окажется куда масштабнее первой части — её съёмки завершились совсем недавно.

Так, вторая часть вновь расскажет историю Адама Клэя, который живёт в пригороде и разводит пчёл. В этот раз он основывает целое сообщество пчеловодов, которое планирует свергнуть правительство США. Важной особенностью сиквела станет возможность главного героя залечивать раны с помощью пчелиного жала.

Боевик «Пчеловод 2» выйдет в мировых кинотеатрах 14 января 2027 года. Помимо Стэйтема, в картине сыграли Джереми Айронс («Борджиа») и Яра Шахиди («Обмани меня»). Режиссёром ленты выступил Тимо Тьяджанто («Никто 2»).

