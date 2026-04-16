Вышло финальное дополнение для Atomic Heart — «Кровь на Хрустале»

16 апреля состоялся релиз четвёртого дополнения для российского шутера Atomic Heart. «Кровь на Хрустале» уже доступно на ПК и консолях для владельцев сезонного пропуска — расширение также можно приобрести отдельно.

В новой главе П-3 и Близняшка вступят в финальное противостояние с ХРАЗом, чтобы попытаться предотвратить мировую катастрофу. Игроки смогут отправиться в приключение по новым загадочным локациям и столкнуться с неожиданными противниками.

«Кровь на Хрустале» стало финальным дополнением для Atomic Heart — оно завершает историю первой части. До этого для игры выпустили три аддона: «Инстинкт Истребления», «Узник Лимбо» и «Чары морских глубин». Сейчас авторы работают над полноценной второй частью и спин-оффом с онлайн-режимом под названием The Cube.