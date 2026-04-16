На YouTube теперь можно отключить короткие ролики Shorts

Издание TheVerge сообщило, что компания Google начала тестировать новую функцию на YouTube. Так, на видеохостинге появится возможность отключить показ роликов Shorts.

Благодаря новой функции, пользователи смогут устанавливать нулевой лимит времени на просмотр коротких видео, что фактически отключает их. Апдейт станет частью набора предстоящих обновлений, куда войдут напоминания о необходимости сделать перерыв и возможность продолжить воспроизведение текущего видео.

Дата появления новой функции пока неизвестна. Сейчас разработчики только приступили к тестированию пропуска Shorts. В октябре 2025 года на YouTube появилась возможность устанавливать время, которое можно потратить в день на просмотр коротких видео в ленте.