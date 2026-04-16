Начались съёмки семейной комедии «Мой папа — медведь 2» с Романом Курцыным

Кинокомпании «Биг Скрин Продакшн», «Киноцех» и «Арна Медиа» объявили о старте производства фильма «Мой папа – медведь 2». Съёмки ленты в Минске займут несколько месяцев, после чего она выйдет в кинотеатрах России.

По сюжету повзрослевшая Маша решает устроить своему отцу личную жизнь, из-за чего он ругается с дочерью. Чтобы избежать свиданий вслепую, Миша увозит девочку на дачу. Обидевшись на папу, она сбегает в лес и оказывается в компании маленького медвежонка, родителей которого похитили браконьеры.

К главным ролям вернулись Ева Смирнова, Борис Дергачёв и Роман Курцын. Режиссёром в этот раз выступит Владислав Богуш («На деревню дедушке»).